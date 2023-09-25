Источник сообщил, что Игорь Николаев по-прежнему находится в клинике после операции

Дата выписки народного артиста РФ не разглашается

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Народный артист РФ, певец и композитор Игорь Николаев продолжает находиться в больнице в обычной палате после операции. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении музыканта.

В середине сентября стало известно о госпитализации артиста, 21 сентября Николаев перенес операцию. Позже в Telegram-каналах сообщали о том, что он "восстанавливается после коронарного шунтирования".

"Он в палате после операции", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние артиста.

Дата выписки Николаева не разглашается.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года в Холмске (Сахалинская область). Писал песни для Аллы Пугачевой ("Айсберг", "Расскажите, птицы"), Ирины Аллегровой ("Суженый мой", "Не улетай, любовь", "Странник", "Младший лейтенант"), Наташи Королевой ("Желтые тюльпаны", "Подсолнухи", "Маленькая страна"), других артистов. С 1986 года выступает как сольный исполнитель.