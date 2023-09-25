На Урале на выставке представят дореволюционный фотомонтаж

Экспозиция будет открыта до 3 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Дореволюционный фотомонтаж и работы современных авторов из собрания московского Центра визуальной культуры Bеton будут представлены 30 сентября на выставке "Фотомонтаж. Исправленная правда" в центре "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Музея изобразительных искусств Екатеринбурга.

"Выставка "Фотомонтаж. Исправленная правда" состоит из 61 произведения, позволяющих проследить историю фотомонтажа XIX-XXI веков. Экспозицию можно разделить на два основных хронологических блока: историческую (вторая половина XIX - конец XX веков) и современную (с начала XXI века по 2023 год). В первой части экспозиции представлено несколько примеров дореволюционного монтажа и работы советских авторов. Вторая часть экспозиции включает произведения современных авторов, преимущественно отечественных, которые в пространстве своих работ предлагают иные варианты реальности, сочетая аллюзии на общекультурные темы и отсылки к истории мирового искусства с техническими возможностями XXI века", - говорится в сообщении.

Гости выставки увидят такие работы, как "Геббельс" и "Устаревший транспорт" 1942 и 1962 годов Александра Житомирского, где автор высказывается о мировой политической ситуации, работу 1938 года о политической жизни страны "СССР. Все на выборы 26 июня", работу Евгения Халдея "Олень Яша. Заполярье" 1941 года и другие. "Конец века представлен художниками с очень разными подходами к использованию фотомонтажа - такими, как Франциско Инфанте-Арана с его фирменным сочетанием геометрической абстракции и пейзажной фотографии, Сергей Бугаев (Африка) с фрагментами инсталляции MIR: Made in 20th century, представленной на Венецианской биеннале 1999 года, Борис Орлов, сочетающий символы и атрибуты из разных имперских культур с органическими формами", - рассказали в музее.

Выставку можно будет увидеть до 3 декабря. В дни ее работы также запланированы другие тематические мероприятия, в том числе лекция историка фотографии и арт-директора Bеton Алексея Логинова.