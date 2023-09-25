Guardian: неизданная песня О'Коннор прозвучит в сериале о жестокостях католической церкви

За несколько месяцев до смерти певицы продюсер Дэвид Холмс завершил работу над ее 11-м и до сих пор неизданным альбомом No Veteran Dies Alone

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Неизданное произведение ирландской певицы Шинейд О'Коннор, которая умерла 26 июля в возрасте 56 лет, "Песня Магдалины" прозвучит в заключительном эпизоде телесериала Би-би-си "Женщина в стене". Об этом сообщает газета The Guardian.

В драме рассказывается о событиях в ирландских воспитательно-исправительных учреждениях, называемых "прачечными Магдалины", - католических приютах под управлением монахинь, куда попадали на перевоспитание и беременные незамужние женщины.

По словам музыканта из Белфаста Дэвида Холмса, продюсировавшего музыку О’Коннор в последние годы ее жизни, "Шинейд разрешила использование трека еще до начала съемок". Первая его половина "совершенно душераздирающая о потере женщиной ребенка, а вторая - это бросаемый ею вызов", решимость выжить. Продюсеры "были так поражены мощью композиции", что решили использовать ее в самом конце телесериала, добавил Холмс.

За несколько месяцев до смерти О'Коннор Холмс завершил работу над ее 11-м и до сих пор неизданным альбомом No Veteran Dies Alone. Его название связано с благотворительной деятельностью певицы в отношении пожилых военнослужащих в США.

Решение о выпуске посмертно первого за восемь лет альбома певицы должна принять семья О'Коннор. В общей сложности она записала 10 студийных альбомов.

Нелегкая судьба исполнительницы

Тело 56-летней О'Коннор было найдено 26 июля в ее доме на юго-востоке Лондона. Полиция заявила, что не считает обстоятельства случившегося подозрительными. Исполнительница несколько раз меняла имя, четыре раза выходила замуж и родила четверых детей. В январе 2022 года ее 17-летний сын Шейн покончил жизнь самоубийством, в чем певица обвинила персонал больницы, из которой он сбежал после двух неудавшихся попыток суицида.

В январе прошлого года на своей странице в Twitter она написала, что намерена уйти из жизни, так как не видит в ней смысла после смерти сына. Потом она удалила свою учетную запись, однако затем восстановила ее и извинилась за написанное ранее.