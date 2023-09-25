Kion и "Марс медиа" снимут новое драмеди "Она такая классная"

Режиссером проекта выступил Александр Домогаров - младший

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый сериал режиссера Александра Домогарова - младшего "Она такая классная" выйдет в онлайн-кинотеатре Kion. Съемки проекта уже начались, сообщили в пресс-службе платформы.

"Онлайн-кинотеатр Kion и кинокомпания "Марс медиа" объявляют о начале съемок восьмисерийного драмеди "Она такая классная". Сериал под необычным углом и в развлекательном жанре раскрывает редкую для российского кино тему расстройств аутистического спектра и жизни с ними", - говорится в сообщении.

Режиссером проекта выступил Александр Домогаров - младший, для него этот сериал стал дебютным. Главные роли в нем исполнят Денис Прытков ("Капельник") и Лев Зулькарнаев ("Экспресс").

По сюжету Артем ездит на родительской машине, играет в баскетбол с друзьями Ромой и Егором и ни о чем не думает. У молодых людей есть сосед Леня, 18-летний парень с аутизмом, живущий под гиперопекой своей мамы. Однажды в квартире Артема Леня случайно видит ролик с актрисой и впервые влюбляется. Он собирается срочно поехать в Санкт-Петербург и найти девушку, а Артем, Рома и Егор присоединяются к Лене, хотя у всех абсолютно разные мотивы для этой поездки.

"Она такая классная" - необычный проект. В нем поднимаются редкие для нашего кино темы", - привели в пресс-службе слова одного из продюсеров проекта Рубена Дишдишяна.