В Ялте на кинофестивале "Евразийский мост" представят российские и зарубежные фильмы

В конкурсе игрового кино представят восемь картин и еще восемь работ в секции документального кино

СИМФЕРОПОЛЬ 25 сентября. /ТАСС/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Ялте в октябре, в его программу включили игровые и документальные фильмы режиссеров из России, Турции, Сербии, Индии, Шри-Ланки и других стран Евразии, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Международный кинофестиваль "Евразийский мост" пройдет в Ялте с 2 по 6 октября в седьмой раз. В рамках ялтинского смотра будут представлены игровая и документальная программы, также пройдут специальные показы. Фестиваль "Евразийский мост" сохраняет свой международный статус и остается важной площадкой для культурного взаимодействия России и стран Евразии", - говорится в сообщении.

В конкурсе игрового кино будут представлены восемь картин, в том числе социальная лента "Наш дом" (режиссер Маянгламбам Роми Мейтей, Индия), история "След зверя" сербского режиссера Ненада Павловича, драма "Второй" (режиссер Чанна Дешаприя Викраматантри, Шри-Ланка, Франция). На конкурсе представлены три работы российских режиссеров - фильм "Ада" российского Станислава Светлова, "Тропа" Михаила Кулунакова, а также триллер "Туман" режиссера Наталии Гугуевой.

В секции документального кино также будут представлены восемь работ режиссеров из России, Китая, Израиля, Ирана и Таиланда. Оценивать работы будет жюри, в которое вошли кинематографисты разных стран. Председателем жюри игрового конкурса стал режиссер, сценарист и продюсер Иван Болотников (Россия), жюри конкурса документального кино возглавит режиссер Владимир Тюлькин.

"Также в рамках фестиваля пройдет ретроспектива к 100-летию Леонида Гайдая, в рамках которой можно будет увидеть такие картины, как "Долгий путь", "Деловые люди", "Жених с того света", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие. Кроме того, зрители смогут увидеть внеконкурсную программу короткометражной анимации, сделанную студентами ВГИКа", - добавили в пресс-службе фестиваля.

Все конкурсные показы фестиваля пройдут в кинотеатре "Сатурн" в Ялте, вход на киносеансы будет свободным.