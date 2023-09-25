Московский Театр Терезы Дуровой сыграет в Петербурге сразу три своих спектакля

Гастроли продлятся с 29 сентября по 1 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой в год своего 30-летия с 29 сентября по 1 октября выступит с гастролями на сцене Выборгского дворца культуры в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала художественный руководитель театра, народная артистка РФ Тереза Дурова отметив, что петербургский зритель сможет посмотреть три спектакля из репертуара театра, в том числе и одну из последних его премьер.

"Это наш юбилейный год и нам очень важно, что здесь мы показываем свои лучшие спектакли. 29 сентября мы сыграем "Приключение Тима, или проданный смех" - это одна из наших последних премьер, очень знаковый для нас спектакль. 30 сентября мы дважды дадим "Принц и нищий" - тоже один из наших лучших, больших и очень важных для нас спектаклей. А 1 октября будет "Волшебная лампа Алладина" - тоже совершенно волшебное и потрясающее зрелище" - рассказала Дурова.

По ее словам, все спектакли, несмотря на внушительное количество костюмов (только для спектакля "Волшебная лампа Алладина" было сшито более 140 штук) и масштабные декорации, были перенесены на сцену Выборгского дворца культуры с минимальными изменениями. Для этого в гастролях пришлось задействовать около 100 человек, а также с максимальной осторожностью перевозить особые изюминки спектаклей вроде настоящих средневековых английских инструментов в "Принце и нищем". Творческие искания труппы Театра Терезы Дуровой в свою очередь высоко оценил народный артист РФ Евгений Миронов.

"Я вспоминаю приятные впечатления от спектакля "Огниво" в театре Терезы Дуровой, который я посетил со своим сыном. Прекрасно понимаю, как трудно сегодня завладеть вниманием подростков, детей - они все в планшетах и этот бой практически безвыигрышен. Тем не менее этому театру как-то удается делать чудо - мой сын был полностью погружен в рассказанную ими историю. Уверен, что молодой зритель точно найдет в лице Театра Терезы Дуровой свои спектакли", - сказал Миронов.

Сама Тереза Дурова также подчеркнула, что ее театр в Петербург приезжает не в последний раз, и что уже сейчас ведутся переговоры с петербургскими коллегами о том, какая площадка будет принимать московских артистов в следующий раз.

"Это наша судьба. Это все равно, что написать хорошую книгу, напечатать ее, а потом продавать только в своем городе. Я всегда думаю о том, какой витамин любви, счастья и какого-то сказочного открытия я подарю публике. А такие гастроли - это все равно, что приобрести множество новых друзей, которые тебя понимают, которым можно много показать и отдать", - отметила она.