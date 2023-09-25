Смольный выделит на поддержку театров Петербурга более 10 млрд рублей

Средства пойдут на расширение репертуара, модернизацию, гастрольные программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Более 10 млрд рублей заложено в бюджете Санкт-Петербурга на будущий финансовый год на поддержку городских театров. Эти данные привел председатель городского комитета по культуре Федор Болтин на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС, где речь шла о государственной поддержке театрального искусства.

"Если в 2022 году общий объем финансирования из городской казны на поддержку театров составлял порядка 6,5 млрд рублей, то уже в 2024 году в проекте бюджета утверждена сумма более 10 млрд рублей, которые пойдут на расширение репертуара, модернизацию, гастрольные программы", - рассказал руководитель комитета.

В Петербурге насчитывается более 100 театров разного подчинения, из которых 27 находятся в ведении комитета по культуре. Около 60 театров в этом списке являются негосударственными и тоже получают поддержку комитета. В списке городских государственных скоро появится еще одно название - Драмплощадка с труппой, сформированной из недавних выпускников РГИСИ.

В городе решением губернатора для мастеров сцены учреждено новое звание - "Заслуженный артист Санкт-Петербурга" с ежегодным присуждением этого отличия десяти мастерам. В ноябре начнется прием первых документов. А работающие в Петербурге народные артисты России с нынешнего года начали получать от города дополнительную социальную выплату в размере 30 тыс. рублей.

Большие средства ежегодно тратятся на ремонт и модернизацию театров, многие из которых работают в исторических зданиях. "В 2024 году объем средств из бюджета города на модернизацию театров приблизится к отметке 1 млрд рублей", - сообщил Болтин. По его словам, драматические и музыкальные театры Петербурга являются лидерами федерального проекта "Пушкинская карта". Репертуарная политика в масштабах города адаптирована таким образом, чтобы вызывать наибольший интерес у молодежной аудитории.

Театры активно сотрудничают с фондом "Защитники Отечества", ежемесячно выделяя сотни билетов, которые передаются семьям участников специальной военной операции.