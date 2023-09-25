Умер режиссер БДТ Александр Никаноров

Ему было 40 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Режиссер Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на странице театра во "ВКонтакте".

Ранее в театре сообщали, что Никаноров не выходил на связь с 21 сентября. Его поиски осуществляли полиция и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

"На 41-м году трагически ушел из жизни режиссер БДТ Александр Никаноров, - сказано в сообщении. - Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и "Лизой Алерт" отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем - и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши".

В БДТ отметили, что "в театре Сашу знали как человека не только творческого, увлеченного искусством, но и в высшей степени надежного, по-рыцарски благородного, порядочного и очень доброго".

Никаноров в 2013 году закончил с отличием мастерскую Анатолия Праудина в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (ныне - Российский государственный институт сценических искусств) по специальностям "режиссура драмы" и "актерское мастерство". Учился в магистратуре на Новой сцене Александринского театра под руководством Валерия Фокина и Андрея Могучего.

В качестве ассистента и второго режиссера работал с Андреем Могучим, Виктором Рыжаковым, Виктором Крамером, Яном Фабром и другими мастерами. С 2014 года служил режиссером в БДТ имени Г. А. Товстоногова.

"Благодаря его деятельности зрители видели спектакли "Алиса", "Пьяные", "Эрендира", "Война и мир Толстого", "Привидения", "Игрок", "Жизнь впереди", "Ночной писатель", "В поисках утраченного времени", "Три сестры", "Лето одного года" именно такими, как их создали режиссеры", - отметили в театре. Никаноров также работал над собственными постановками ("Гроза" в Камерном театре Малыщицкого, "Затмение" и "Люблю" в театре "ЦЕХЪ"), над перформативными проектами, снимался в кино и сериалах.