Фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" выйдет в России 7 декабря

Премьера последнего фильма режиссера состоялась 14 июля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" выйдет в широкий российский прокат 7 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Русский репортаж".

"Компания "Русский репортаж" 7 декабря выпустит в широкий прокат новый анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица", - говорится в сообщении.

Премьера последнего фильма 82-летнего Миядзаки состоялась 14 июля. Фильм "Мальчик и птица" частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka ("Как поживаете?" в переводе с японского) писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. На производство картины у студии Ghibli ушло 7,5 года. Миядзаки работал над ней с 2016 года, делая по одной минуте в месяц.

Студия Ghibli была основана Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году. К наиболее известным работам режиссера относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононоке", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.