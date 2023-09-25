В Калининграде пройдет Международный музыкальный фестиваль "Шедевры мировой классики"

Впервые участие в нем примет известный венгерский музыкант Жолт Мате Месарош

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатый Международный музыкальный фестиваль "Шедевры мировой классики" пройдет в историческом Кафедральном соборе на острове Канта в Калининграде в октябре - ноябре. Впервые участие в нем примет известный венгерский музыкант Жолт Мате Месарош, сообщила ТАСС пресс-секретарь собора Яна Лутченко.

"На фестивале, который в пятнадцатый раз пройдет в стенах собора постройки начала XIV века, будут звучать шедевры мировой классики - сочинения знаменитых российских и зарубежных композиторов разных веков в сопровождении установленного здесь самого большого органного комплекса в России. Впервые свое мастерство российской публике продемонстрирует в Калининграде известный органист из Венгрии Жолт Мате Месарош, он выступит с большим сольным концертом", - рассказала она.

Открытие фестиваля по традиции состоится 1 октября, в Международный день музыки. В этот день "дуэтом" с органом выступит ансамбль скрипачей "Рапсодия", состоящий из 11 исполнителей - выпускников Санкт-Петербургской консерватории, музыкантов Мариинского, Михайловского театра. Вместе с титулярным органистом Кафедрального собора Мансуром Юсуповым артисты обратятся к шедеврам Баха, Крейслера, Шуберта, Римского-Корсакова, Равеля, Шостаковича.

"То, сколь необычно, красиво звучит орган в сочетании с голосом солиста, слушатели прочувствуют на концерте заслуженного артиста России, лауреата премии "Органист года" Даниэля Зарецкого с одной из лучших меццо-сопрано, оперной певицей, заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко. А также на выступлении камерного хора музыкального училища им. Гнесиных в ансамбле с титулярным органистом Кафедрального собора Евгением Авраменко", - отметила Лутченко.

Впервые в Кафедральном соборе в рамках фестиваля "Шедевры мировой классики" выступит с сольным концертом известный венгерский исполнитель, главный органист собора Святого Духа в Будапеште Месарош. Он также является исследователем творчества Ференца Листа. Неслучайно в его концертной программе в Калининграде значимое место уделено сочинениям именитого земляка.

Одним из ключевых событий фестиваля станет вручение российской премии "Органист года-2023", учрежденной Фондом творческих инициатив. Будут названы имена лауреатов в номинациях "Персона года" и "Дебют года", "За вклад в профессию", "За самую оригинальную и концептуальную концертную программу" или "создание культурных мостов".

О соборе и органе

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Органный комплекс собора на острове Канта состоит из двух органов - большого и малого хорового. Это самый большой орган последнего поколения по количеству регистров в России и один из крупнейших в Европе. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе.