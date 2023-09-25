В парках Москвы артисты смогут предложить свои композиции для ротации до 12 октября

Финальные прослушивания экспертами музыкальной индустрии и объявление победителей состоятся в ноябре

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Московский продюсерский центр будет принимать заявки с авторскими композициями для последующего отбора лучших и ротации в столичных парках до 12 октября, сообщила пресс-служба центра.

"Московский продюсерский центр знает, как исполнителю проявить себя и завоевать внимание новой аудитории, а потому открывает сбор заявок в новый сезон проекта "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках". Чтобы принять участие, необходимо подать заявку с авторским треком до 12 октября включительно. Композиции победителей не только дополнят музыкальное оформление общественных пространств города, но еще и войдут в тематические плейлисты на сервисах "Яндекс Музыка" и VK Музыка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что команда Моспродюсера отберет финалистов проекта в октябре. Финальные прослушивания экспертами музыкальной индустрии и объявление победителей состоятся в ноябре. Лучшие треки будут отбирать по критериям: качество исполнения, актуальность звучания в парках и общее впечатление. Композиции будут транслироваться в парках и на катках с декабря 2023 по март 2024 года.

"В рамках проекта нам одинаково интересно работать с музыкантами разного уровня: как с начинающими исполнителями, способствуя их профессиональной интеграции в индустрию, так и с уже популярными артистами, давно завоевавшими верхние строчки топ-чартов. Мы ценим авторский стиль исполнителей, которые вкладывают в него свою индивидуальность, опыт и мировоззрение, не стремятся быть похожими ни на кого", - приводятся в сообщении слова директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова.

Отмечается, что это уже 16-й сезон проекта. За все время его существования было получено более 10 тыс. заявок участников.