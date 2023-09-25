В Петербурге в 2024 году пройдет первый Международный джазовый фестиваль

Открытие мероприятия пройдет 22 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Первый международный петербургский джазовый фестиваль пройдет с 22 по 28 июля будущего года. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк.

"Это будет, наверное, самый масштабный джазовый фестиваль в истории Санкт-Петербурга. Он откроется 22 июля в Михайловском театре и в течение недели пройдет на пяти площадках. Сейчас мы обсуждаем программу и все прочие детали с руководством города", - сказал Роман Христюк. По его мнению, Санкт-Петербург во всей России и во всем мире пользуется статусом одной из джазовых столиц мира, и новый фестиваль станет еще одним тому подтверждением.

Как напомнил исполнительный директор фонда, 1 октября прошлого года, когда праздновалось 100-летие российского джаза, в Петербурге открылся клуб Игоря Бутмана.

В Санкт-Петербурге с 1 января 1989 года существует единственная в России филармония джазовой музыки, которой руководит ее основатель, народный артист России Давид Голощекин.

Летом под эгидой этой филармонии в городе ежегодно проходит фестиваль "Свинг белой ночи".