Мультсериал по мотивам мультфильма "Шайбу! Шайбу!" планируют выпустить в 2024 году

По словам председателя совета директоров "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных государственных структур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" и онлайн-кинотеатр Okko выпустят анимационный сериал по мотивам серии советских спортивных мультфильмов Бориса Дежкина. Премьера мультсериала "Шайбу! Шайбу!" запланирована на осень 2024 года, сообщила председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"Шайбу! Шайбу!" - я бы сказала, что это самый ожидаемый проект рынка в целом, спортивных федераций, разных государственных структур, отвечающих за спорт, а также большого количества лицензиатов, которые договорились с нами про то, что нужно возродить прекрасных наших харизматичных героев режиссера Бориса Дежкина в новом сериале. Семь лет, можно сказать, мы вынашивали эту идею и очень близки к ее реализации", - сказала она на презентации новых проектов киностудии.

Как уточнили в пресс-службе "Союзмультфильма", премьера мультсериала запланирована на осень 2024 года.

Новый мультсериал вдохновлен классической серией мультфильмов режиссера Бориса Дежкина "Шайбу! Шайбу!", "Матч-реванш", "Метеор на ринге", "В гостях у лета", "Приходи на каток". Генеральным партнером эпизодов о хоккее стала Континентальная хоккейная лига (КХЛ), информационный партнер проекта - спортивный портал "Чемпионат". Так, одним из персонажей нового мультсериала станет снежный человек по имени Крут - талисман КХЛ.

Мультсериал рассчитан на школьную аудиторию и выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko, который также выступил сопродюсером проекта.