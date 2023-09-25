25 сентября, 16:20

"Союзмультфильм" выпустит новогоднюю короткометражку со сказочными принцессами разных лет

В ней появятся Принцесса из "Бременских музыкантов", Забава, Дюймовочка, Золушка, Ужасная-Прекрасная Принцесса и Шамаханская царица

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Союзмультфильм" объединит шесть самых известных сказочных принцесс киностудии в короткометражном анимационном фильме "Принцессы: сказочная песня", премьера которого запланирована в канун Нового года. Об этом сообщила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

"У нас есть добрая традиция создавать новогодние спешлы (специальные выпуски), в которых мы рассказываем новые истории о классических героях "Союзмультфильма". И этой зимой зрители увидят мультфильм о принцессах, но он будет необычным, так как на одном экране соберутся сразу шесть принцесс из коллекции "Союзмультфильма", - сказала она на презентации новых проектов киностудии.

Осетинская рассказала, что выбор главных героинь был непрост, поскольку в коллекции "Союзмультфильма" более 40 образов принцесс. В итоге в мультфильм "Принцессы: сказочная песня" вошли самые знаменитые принцессы и царевны из разных проектов киностудии. Так, в Новый год на экраны вернутся Принцесса из "Бременских музыкантов", Забава, Дюймовочка, Золушка, Ужасная-Прекрасная Принцесса и Шамаханская царица.

По сюжету героиням предстоит объединиться в музыкальную группу, чтобы выступить на конкурсе. На пути у героинь возникнут препятствия и интриги, которые устроит хитрая Шамаханская царица. 

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