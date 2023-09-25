Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдет с 6 по 15 октября

На церемонии открытия в "Иллюзионе" будут представлены два фильма - "Дети века" (1915 года) Евгения Бауэра и "Отравительница" (1906-1907 годов) студии Pathé Frères

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Отреставрированную версию картины "Дети века" Евгения Бауэра и "Отравительница" студии Path Fr res с участием Макса Линдера покажут на открытии третьего Московского международного фестиваля архивных фильмов. Смотр пройдет с 6 по 15 октября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В этом году фестиваль архивных фильмов в Москве пройдет сразу на трех площадках: кинотеатр "Иллюзион", кинозал Государственной Третьяковской галереи и кинотеатр "Зотов.Кино". Фестиваль пройдет с 6 по 15 октября. На церемонии открытия в "Иллюзионе" будут представлены сразу два фильма - отреставрированная версия картины "Дети века" (1915 года) Евгения Бауэра и сенсационная находка "Отравительница" (1906-1907 годов) студии Pathé Frères с участием Макса Линдера - картина была обнаружена в архиве Госфильмофонда и принадлежит к раннему периоду творчества актера, до создания им комического экранного образа "денди Макса", - говорится в сообщении.

В этом году фестиваль представит 10 кураторских программ, которые сформировали ведущие научные сотрудники Госфильмофонда РФ - организатора фестиваля. Зрители фестиваля увидят как известные, так и забытые отечественные и зарубежные фильмы, а также уникальные актерские кинопробы, экспериментальные дебюты, ретроспективы. Большая часть показов пройдет с пленки, посетителей фестиваля также ждут лекции и дискуссии.

На фестивале, в частности, впервые покажут реконструированную версию фильма "Игра без риска" Джозефа Хэнабери с участием Монти Бэнкса. Кроме того, зрители смогут увидеть сразу четыре фильма с участием итальянской актрисы Франчески Бертини - "Трубадур", "Ассунта Спина", "Моя малышка" и "Тоска", ретроспективу Олега Жакова, а также как проходили актерские пробы Олега Ефремова, Инны Чуриковой, Екатерины Савиновой. В рамках программы "Дебют" покажут фильмы одноименного экспериментального молодежного творческого объединения киностудии "Мосфильм" конца 1970-х - начала 1990-х годов, среди которых есть и ранняя работа Валерия Тодоровского "Катафалк".

На закрытии фестиваля 15 октября покажут новую реставрацию звукового фильма "Шуша" Витторио Де Сики, цифровая копия фильма подготовлена Болонской синематекой. Полная программа фестиваля представлена на его сайте.