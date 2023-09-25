Фильм "Русский крест" взял Гран-при фестиваля "Киновече" в Твери

Призом "Киновече" за лучшую мужскую роль награжден актер Александр Чичахов, сыгравший Степана Бересекова в фильме "Не хороните меня без Ивана"

ТВЕРЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Художественный фильм "Русский крест" режиссера Эдуарда Боякова завоевал Гран-при на XVII Всероссийском фестивале исторических фильмов "Киновече", итоги которого подвели в Твери, передает корреспондент ТАСС.

"Это очень сложный поэтический материал, и очень многие говорили режиссеру фильма и автору сценария Эдуарду Боякову - это невозможно. Как снять поэтическое кино, которое еще будет интересно и доступно массовому зрителю? Но видимо божий промысел, божье чудо случилось, и этот фильм родился. Он был снят по благословению владыки Илия (схиархимандрит Илий - прим. ТАСС), он благословил Эдуарда Боякова", - рассказала ТАСС директор по развитию кинокомпании "Глагол" Мария Кубланова.

Фильм по одноименному произведению русского поэта Николая Мельникова рассказывает о покаянии и духовном возрождении Ивана Ростка, который обретает веру и ставит перед собой задачу восстановить разрушенный деревенский храм. В главных ролях снялись Михаил Пореченков, Полина Чернышова и Юрий Кузнецов. Картина также удостоена приза за лучшую операторскую работу (Максим Осадчий) и награды губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Призом "Киновече" за лучшую мужскую роль награжден актер Александр Чичахов, сыгравший Степана Бересекова в фильме "Не хороните меня без Ивана". Эта же картина получила награды за лучший сценарий и лучшую режиссерскую работу. Исполнительницей лучшей женской роли признана Ольга Красько в картине "Туман".

За вклад в развитие кинематографа награжден народный артист России, кинооператор Анатолий Мукасей. Приза "Легенда отечественного кино" удостоен советский и российский актер театра и кино Евгений Киндинов. Лучшим по мнению зрителей историческим телесериалом стал "Раневская" (режиссер Дмитрий Петрунь), документальным кино - "Селигерье" (Анастасия Шкитина), игровым кино - "Портной из Бруклина" (Евгений Серов). Специальным призом Российского военно-исторического общества награжден фильм "Легенда о самбо" (Андрей Богатырев).

"На этом фестивале исторические фильмы, а не художественные, но они несут правду, свет, совесть. Это душа, которая здесь была - и русская, и еврейская, и якутская, и многие другие - она очень ценна. <...> И организаторы нашли, выбрали именно такие фильмы - я смотрел вместе со зрителями, было огромное удовольствие", - сказал председатель жюри Юрий Кара.

О фестивале

XVII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" (ранее - "Вече") впервые состоялся в Тверской области. В течение пяти дней, с 21 по 25 сентября, показы и мероприятия фестиваля проходили на семи площадках в Твери, а также в Торжке, Калязине, Кимрах, Бежецке, Торопце, Завидово, Ржеве и Тургиново.

Фильмом открытия стало немое кино "Пиковая дама" 1910 года, показ картины сопровождал народный артист России, пианист Юрий Розум. На закрытии кинофестиваля впервые для широкого зрителя представили новый фильм режиссера и президента "Киновече" Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Мир".

Фестиваль проходил при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС являлся генеральным информационным партнером кинофестиваля.