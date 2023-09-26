Кремлевский оркестр откроет сезон концертом в Московской консерватории

В программе прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Государственный Кремлевский оркестр откроет новый сезон концертом в Большом зале Московской консерватории (БЗК) им. П.И. Чайковского. Этим вечером публика услышит музыку Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, сообщила пресс-служба коллектива.

"Государственный Кремлевский оркестр под управлением Константина Чудовского откроет новый концертный сезон выступлением в Большом зале консерватории 26 сентября", - говорится в сообщении. В программе вечера прозвучит "Праздничная увертюра" Шостаковича, фрагмент из балета "Золушка" Прокофьева, адажио из балета "Спартак" и Концерт для скрипки с оркестром ре минор Хачатуряна, "Симфонические танцы" Рахманинова, а также увертюра "1812 год" Чайковского.

"Сольную партию в скрипичном концерте Хачатуряна исполнит концертмейстер оркестра - лауреат международных конкурсов и фестивалей, скрипач Константин Казначеев", - рассказали в пресс-службе.

Художественный руководитель коллектива Чудовский в беседе с ТАСС отметил, что оркестр еще очень молод. "Недавно нам исполнился всего один год, - сказал собеседник агентства. - Наш оркестр не просто большой симфонический, а огромный многосоставный коллектив, который продолжает расширяться. В итоге в одном коллективе будет минимум четыре: большой симфонический оркестр, духовой оркестр, ансамбль солистов, а в дальнейшем еще планируется создание эстрадно-джазового оркестра.

Чудовский отметил, что в предыдущий сезон коллектив выступал в самых разных залах, в том числе в Московском международном Доме музыки и в БЗК. А в предстоящем концертом сезоне, по его словам, планируются выступления в зале "Зарядье" и на других площадках. "Ожидается и концерт со скрипачом Вадимом Репиным", - добавил он.

О коллективе

Государственный Кремлевский оркестр был создан на базе Государственного духового оркестра России. В настоящее время в его состав входят два коллектива: симфонический и духовой. Он является постоянным участником официальных мероприятий государственного значения и общественно-политических событий страны. Как рассказали в пресс-службе, оркестр провел серию концертов в горячих точках, в том числе на сирийской авиабазе Хмеймим в 2021 году и в Мариуполе на площади у разрушенного здания драмтеатра в 2022 году.