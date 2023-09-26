В Красноярском крае сельский театр покажет спектакль по фильму "Весна на Заречной улице"

В постановке примут участие 15 человек

КРАСНОЯРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Первый в России профессиональный сельский театр из поселка Мотыгино Красноярского края поставит спектакль по советской кинокартине "Весна на Заречной улице". Об этом ТАСС сообщила директор театра Татьяна Ткачук.

"Осенью наш театр покажет новую постановку - спектакль "Весна на Заречной улице", который ставит режиссер Снежанна Лобастова. Спектакль необычен тем, что делается по известной советской кинокартине, снятой в 1956 году. Режиссеру предстоит перенести кино на театральную сцену. По сути, спектакль делается не по пьесе, а по киносценарию Феликса Миронера", - сообщили в дирекции театра.

По словам Ткачук, режиссер отказался использовать в спектакле основной музыкальный лейтмотив фильма - песню "Когда весна придет, не знаю". "Специально для постановки подобрана своя музыка", - пояснила директор театра. В спектакле примет участия вся труппа театра - 15 человек.

Мотыгинский драматический театр начал свою работу 14 декабря 1993 года. Это единственный профессиональный сельский театр в России, который находится в поселке с населением менее 10 тыс. человек.