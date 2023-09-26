В Кемерове театр "Современник" покажет спектакль "Житие FM"

Одну из главных ролей в постановке исполнит Алена Бабенко

КЕМЕРОВО, 26 сентября. /ТАСС/. Труппа Московского театра "Современник" покажет на сцене Театра драмы Кузбасса им. А. В. Луначарского спектакль "Житие FM" в рамках программы "Большие гастроли". Об этом рассказал директор театра "Современник" Юрий Кравец.

"Кемерово - важный для нас город. Театр "Современник" здесь с гастролями не впервые. И каждый раз это и теплая встреча, и приятные воспоминания. Наша ведущая актриса Алена Бабенко из Кемерово, так что это практически семейная связь. Алена исполняет одну из главных ролей в спектакле, который мы привозим в этом году - "Житие FM". Эта постановка Галины Зальцман о женщинах трех поколений одной семьи, которые, несмотря на разницу в возрасте и стремлениях, ищут, по сути, ответы на одни и те же вопросы", - рассказал Кравец.

Пьеса "Житие FM" была написана в 2021 году по произведению драматурга Ярослава Пулинович. Над постановкой работали художник Дмитрий Разумов, видеохудожник Михаил Заиканов, композитор Александр Девятьяров. Режиссером выступила Галина Зальцман.

"Кажущаяся на первый взгляд камерной история на деле выходит далеко за пределы опыта конкретных персонажей: она вступает в резонанс со временем и теми вопросами, которые сегодня объединяют людей в разных уголках планеты. "Житие FM" - это попытка расслышать за ни на миг не умолкающим информационным шумом те частоты, на которых живут, чувствуют и любят обычные люди", - отметили в Театре драмы Кузбасса.

Программа "Большие гастроли" организованна Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.