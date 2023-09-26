Историк кино Валерий Фомин возглавит жюри фестиваля "Россия"

В состав жюри также вошли главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов, режиссер Докуз Эйлюль Рагып Таранч, директор студии неигрового кино "Точка зрения" Иван Твердовский, победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Алексей Крылов и директор киностудии "Кино-Сибирь" Евгений Соломин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Доктор искусствоведения Валерий Фомин возглавит жюри XXXIV Открытого фестиваля документального кино "Россия", который пройдет с 2 по 7 октября в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

В разные годы председателями жюри были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов.

"Председатель [жюри] - Валерий Фомин (Москва), киновед, историк кино, доктор искусствоведения, автор книг по истории кино, автор и руководитель цикла исследований проекта "Летопись российского кино", действительный член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков", - рассказали в пресс-службе.

Также в состав жюри вошли сценарист игрового и анимационного кино, главный редактор кинокомпании СТВ Александр Архипов (Москва), режиссер, сценарист, доцент кафедры кинорежиссуры факультета изящных искусств университета Докуз Эйлюль Рагып Таранч (Измир), режиссер, сценарист, продюсер, директор студии неигрового кино "Точка зрения" Иван Твердовский (Москва), победитель всероссийского конкурса "Учитель года" Алексей Крылов (Екатеринбург) и режиссер, сценарист, директор киностудии "Кино-Сибирь" Евгений Соломин (Новосибирск).

"Россия" проходит при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив. Это один из старейших кинофорумов, который проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших в стране наряду с "Кинотавром" и "Посланием к человеку".