Выставка художника Ивана Чемакина пройдет в Московском музее современного искусства

Выставка продлится с 3 октября по 19 ноября в здании на Гоголевском бульваре

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский музей современного искусства совместно с Limonov Art Foundation представит персональную выставку художника Ивана Чемакина "Дорожное кино". Она продлится с 3 октября по 19 ноября в здании на Гоголевском бульваре, сообщается на портале мэра Москвы.

"Экспозиция "Дорожное кино" отражает хронологию творческого пути художника-визионера Ивана Чемакина, живущего в деревне Антропшино Ленинградской области. В своих работах художник использует старые объекты, давно потерявшие товарный вид. Он исследует феномен окраины, невидимой и неразличимой для взгляда из центра. Произведения художника наполнены загадками и создают впечатление присутствия провинциального гостя в столичном музейном пространстве", - говорится в сообщении.

Чемакин - мультидисциплинарный художник, мастер тотальных инсталляций, работает с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Обладатель премии "Инновация" в номинации "Новая генерация" (2020). Его работы представлены в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии, Англии.