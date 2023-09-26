В Петербурге умер профессор Академии имени Вагановой Вадим Десницкий

Ему было 83 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Профессор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Вадим Десницкий умер в Петербурге в 83 года. Об этом сообщили на странице академии в "ВКонтакте".

"Ушел из жизни Вадим Сергеевич Десницкий, профессор нашей академии, любимый студентами педагог дуэтно-классического танца", - говорится в сообщении.

Среди учеников ушедшего мастера были звезды русского балета Алтынай Асылмуратова, Фарух Рузиматов, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева.

Ленинградец по рождению, выпускник Хореографического училища имени А. Я. Вагановой Вадим Десницкий с 1960 по 1983 год работал в балетной труппе Кировского (ныне Мариинского) театра. Исполнял сольный репертуар в классических балетах.

С 1970 года работал в академии педагогом дуэтно-классического танца, на протяжении нескольких лет был ассистентом Константина Сергеева. Профессор Десницкий был педагогом - репетитором спектаклей академии на сцене Мариинского театра.