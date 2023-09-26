Хлынина, Филиппова и Киселев вошли в жюри Московского курдского кинофестиваля

Фестиваль откроется в кинотеатре "Иллюзион" 12 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный продюсер кинокомпании "Пан-атлантик студио", член Европейской киноакадемии EFA и Европейской ассоциации продюсеров АСЕ Екатерина Филиппова возглавила жюри главного конкурса третьего Московского курдского кинофестиваля, сообщила пресс-служба смотра.

"Выбирать "Лучший полнометражный художественный фильм" будут российский режиссер и сценарист Дмитрий Киселев, а также актриса театра и кино Юлия Хлынина. Председателем жюри станет российский продюсер, которая работала над более чем 30 художественными и документальными лентами, генеральный продюсер кинокомпании "Пан-атлантик студио", член Европейской киноакадемии EFA и Европейской Ассоциации продюсеров АСЕ Екатерина Филиппова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе кинофестиваля пояснили, что свой состав жюри будет у каждого конкурса - полнометражного художественного и документального, короткометражного художественного и документального. Жюри конкурса полнометражного документального кино возглавила иранский режиссер Шилан Саади - член Иранской ассоциации кинематографистов-документалистов. Вместе с ней фильмы из этой категории оценят актер, режиссер и продюсер Дэнни Дарел, а также режиссер и продюсер Хави Ибрагим. Оба кинематографиста родились в Иракском Курдистане, но сейчас живут и работают в Великобритании.

Победителя в конкурсе короткометражных художественных фильмов выберут иранский режиссер, писатель и кинокритик Амир Голами, а также иракская актриса Чрика Мохаммад Али. Председатель жюри - актер, режиссер, писатель и журналист из Дохука (Иракский Курдистан) Ибрагим Селман. Короткометражный документальный конкурс оценят режиссер и сценарист Кейван Фахими, режиссер и продюсер Несрин Абдин, а также председатель жюри - режиссер и сценарист Ребер Доски.

Третий Московский курдский кинофестиваль откроется в кинотеатре "Иллюзион" 12 октября. В программу смотра этого года, который продлится до 19 октября, вошли около 40 фильмов из Ирана, Ирака, Турции, Германии, Испании и других стран. В конкурсе игрового кино представлены пять полнометражных фильмов, в конкурсе документального - семь картин. В программу короткометражной секции вошли 27 художественных и документальных лент.