Новосибирский "Первый театр" планирует переехать в новое здание в 2024 году

Количество зрительских мест в театре увеличится до 350

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Новосибирский молодежный драматический "Первый театр", который сейчас размещен на площадке одного из городских ДК, планирует переехать в 2024 году. Новой площадкой для театра станет кинотеатр "Горизонт", где планируется провести ремонтные работы, сообщил в пресс-центре ТАСС директор театра Михаил Дробышев.

"Сейчас мы продолжаем жить на нашей площадке в ДК Октябрьской революции. На данный момент мы подготовили пакет документов для того, чтобы мы получили здание кинотеатра "Горизонт", куда мы планируем въехать в 2024 году, и это будет уже наша площадка", - сказал он.

Планируется, что в новом здании произведут косметический ремонт, там организуют три сценические площадки, которые будут работать параллельно. При переезде в новое здание количество зрительских мест в театре увеличится до 350 (сейчас у театра около 110 мест).

Молодежный драматический театр "Первый театр" был открыт в 2008 году и известен своими экспериментальными постановками, которые находят отклик у молодой аудитории. Театр - неоднократный участник российских и международных фестивалей.

При этом театр не имеет собственного здания. Сейчас учреждению предоставлено помещение в одном из городских ДК, в то же время артисты вынуждены показывать спектакли на других площадках.