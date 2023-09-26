Эрмитаж покажет европейское искусство XIX-XX веков на выставках в регионах

На Урале, в частности, выставят картины Альбрехта Дюрера

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Эрмитаж планирует показать в регионах 10 передвижных выставок, среди которых "Европейское искусство рубежа XIX-XX веков" и экспозиция о Григории Потемкине. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский на презентации выставочных планов.

"Наша главная задача - делать музейные коллекции доступными, и это начинается с открытых хранилищ, которые мы откроем в этом году. После открытых хранилищ идут временные галереи, где вот так много вещей, которые [обычно] не выставляются", - сказал Пиотровский. Он добавил, что "все временные выставки в Петербурге и вне его ориентированы на основные три направления: история культуры России, диалог культур "Восток - Запад", новые шедевры - открытия хранителей и реставраторов".

Согласно презентации, в центре "Эрмитаж - Казань" в феврале-сентябре 2024 года пройдет выставка "Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве". С июля по март 2025 года там представят выставку "Belle poque. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков".

В Центре "Эрмитаж - Выборг" в сентябре - октябре 2024 года будет представлена выставка "Светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический". А в культурно-просветительском центре "Эрмитаж - Урал" с апреля по сентябрь 2024 года покажут картины Альбрехта Дюрера.

В Омске осенью Эрмитаж представит экспозицию, посвященную русской культуре XVIII века, первому российскому императору Петру I и его эпохе.

Выставки в Петербурге

Одной из самых масштабных выставок нового сезона станет "Приключения барона Мюнхгаузена в России", которая продлится с мая по сентябрь 2023 года. Экспозиция рассказывает о жизни российского императорского двора и Санкт-Петербурга через представления реальной исторической личности литературного персонажа одновременно.

Весной в Николаевском зале Зимнего дворца Эрмитаж также откроет для посетителей выставку "Вся роскошь барокко. Франс Снейдерс и фламандская декоративная живопись", она продлится с мая по сентябрь. Зрителям представят 75 картин, среди которых натюрморты и анималистическая живопись Фландрии.