Эксперт сообщила, что русский балет собирает полные залы в Гонконге

По словам заслуженной артистки Казахстана Лейлы Альпиевой, жители этого города знают и любят русский балет

ГОНКОНГ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Жители Гонконга хорошо знают и любят русский балет, выступления Театра балета Бориса Эйфмана, Большого театра, Мариинского театра и других артистов всегда собирают полные залы. Об этом рассказала ТАСС директор единственной в Гонконге балетной школы, преподающей по системе А.Я. Вагановой, заслуженная артистка Казахстана Лейла Альпиева.

"В Гонконге знают и любят русский балет. Когда сюда приезжали Борис Эйфман, балетная труппа Мариинского театра, звезды Большого театра - собирались полные залы… Поэтому, когда мы открывали [в Гонконге] школу по системе Вагановой (Агриппина Ваганова - советский балетмейстер, основоположник теории русского классического балета - прим. ТАСС), мы понимали, что мы просто должны это сделать", - сказала она.

Лейла Альпиева - лауреат Международного балетного конкурса в Варне (1996), Международного конкурса балета имени Рудольфа Нуриева в Будапеште (1996), прима-балерина (1995-2009) Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая, солистка Словацкого национального театра (1996-1997, 1999-2000). В 2012 году она открыла школу Fouett Ballet School в Гонконге.

По словам Альпиевой, большая часть учеников - дети от 4 до 16 лет, также есть взрослая группа. "Конкуренция в этой сфере очень высокая - в Гонконге около 150 балетных школ, но мы - единственные, кто преподает по системе Вагановой", - подчеркнула она, добавив, что "балет очень популярен в Гонконге - всего им занимаются около 15 тыс. детей, что очень много для 7-миллионного мегаполиса".

Нацеленность на результат

По словам Альпиевой, Гонконг - это бывшая британская колония, поэтому во всех других школах балет преподается преимущественно по британской системе RAD (The Royal Academy of Dance). "К нам часто приходят ученики из других школ, разница в уровне подготовки заметна сразу", - продолжила она.

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По ее словам, "чтобы преподавать балет в британской школе, даже не нужно иметь опыт выступления на сцене". "У нас не так. В нашей школе преподает выпускница Московской академии хореографии Светлана Попова. Она является победительницей и призером многих международных соревнований и фестивалей, выступала в 37 странах. Это отражается на наших учениках. Мы работаем на результат. И это видно", - добавила Альпиева.

Она также отметила, что в истории Гонконга всего две девочки поступили в Московскую академию хореографии, одна из них - выпускница Fouett Ballet School.

Как рассказала в беседе с ТАСС преподаватель школы Светлана Попова, для нее работа в Гонконге - "это интересная новая возможность узнать другую культуру, поделиться знаниями и навыками, накопленными с многолетним опытом, и, конечно, посмотреть детей, которые отличаются - у них другой физический аппарат".

"Это огромное счастье работать с детьми, дарить им классический балет, основы русской балетной школы, Вагановскую методику, потому что они оставят это у себя на всю жизнь. Это потрясающе", - поделилась Попова. "Я надеюсь, что уровень гонконгского балета будет выше. И не только гонконгского балета, а в целом уровень юных танцовщиц, балерин, которые будут звездами", - добавила она.