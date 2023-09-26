В Москве на ВДНХ пройдет цикл лекций о выдающихся композиторах

В рамках цикла "Картины мира в музыке" для участников подготовлено четыре тематических встречи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Цикл лекций "Картины мира в музыке", посвященный выдающимся композиторам, откроется на ВДНХ в Москве 6 октября, сообщила пресс-служба выставочного центра.

"В рамках цикла "Картины мира в музыке" для участников подготовлено четыре тематических встречи, где лектор Даниил Топилин, музыкант, кандидат искусствоведения, член Московского музыкального общества, доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, расскажет о философии и идеях композиторов и вместе со слушателями окунется в мир их произведений. Так, на первой лекции "Картины мира в музыке: космическое мировоззрение Александра Скрябина" 6 октября в 19:00 гости узнают, какими испытаниями была наполнена жизнь композитора, и какие философские идеи он стремился отразить в музыке", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 4 ноября гостям расскажут о значении творчества Николая Римского-Корсакова для русской музыкальной культуры, на лекции прозвучат оперы "Снегурочка", "Садко", "Царская невеста", литургическая опера "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" и опера-сказка "Золотой петушок". 29 ноября лекция будет посвящена Рихарду Вагнеру, а 16 декабря - Сергею Танееву. Для участия в мероприятиях необходима регистрация.