В Москве покажут спектакль по пьесе Гоголя "Ревизор" на жестовом языке

Премьера состоится в Театре мимики и жеста 30 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя состоится в Театре мимики и жеста в Москве 30 сентября, сообщила пресс-служба театра.

"Визуально, сценически это будет очень современная постановка, поскольку классическая комедия Гоголя, оставаясь злободневной, вполне это позволяет. Одна из задач постановки - заинтересовать подростковую аудиторию, привлечь ее внимание к классической литературе, поэтому используются актуальные и понятные для молодежи инструменты: стендап, интерактив, взаимодействие с образами спектакля, начиная с фойе", - привели в пресс-службе слова директора театра Роберта Фомина.

Постановку осуществляет слышащий режиссер Евгения Акс, имеющая опыт работы с неслышащими актерами. Как отметили в театре, была проведена непростая предварительная работа по переводу и адаптации пьесы на жестовый язык. "Необходимо было найти такие возможности жестового языка и такой способ актерской игры, которые сохранили бы все богатство словесной игры, смысловое и юмористическое наполнение текста комедии и одновременно сделали бы спектакль визуально интересным", - говорится в сообщении.

Зрители смогут почувствовать себя участниками происходящего, поскольку действие частично перенесено в зрительный зал. Художник-постановщик Ольга Долгова предложила минималистическое декорационное решение со стульями разного размера, символизирующими места героев в чиновничьей иерархии, и мобильной конструкцией из канатов. Создатели постановки стремились соединить звучащий перевод и игру актеров так, чтобы у зрителя возникало ощущение неотделимости образа персонажа от его голоса. Как сообщили в пресс-службе, дикторы-переводчики с жестового языка примут непосредственное участие в происходящем на сцене.

Постановка реализуется в рамках проекта "Поддержка Театра мимики и жеста", финансируемого за счет субсидии из средств федерального бюджета.