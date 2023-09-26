В театре Тулы состоялась Премьера спектакля о первом русском агрономе Болотове

спектакль продолжительностью два часа с антрактом создан при поддержке правительства области

ТАСС, 26 сентября. Премьерный показ спектакля о первом русском агрономе XVIII века Андрее Болотове прошел в Тульском драмтеатре для участников специальной военной операции, работников оружейного завода, ветеранов войны и труда. При помощи Болотова в России начали выращивать картофель и помидоры, рассказала ТАСС режиссер-постановщик спектакля Анна Терешина.

"У нас поставлен спектакль "Болотов: жизнь как приключение". Это энциклопедист, человек, который был и лесоводом, и ботаником, и художником, и писателем, и первым русским агрономом. Он жил в конце XVIII века и открыл для нас помидоры и картофель. Он также создатель первого понятия о русском саде - как его выращивать, как его формировать - потому что ранее сады у нас создавались по европейской модели", - рассказала она.

Картофель завезли в Россию при Петре I в начале XVIII века, но не все знали, как овощ выращивать и есть, поэтому травились его ягодами, ботвой, зелеными клубнями. Помидор в те годы считался декоративным растением. Болотов изучил картофель и описал, как его правильно сажать и выращивать для приема в пищу, также он изучил условия роста помидоров и занялся их разведением.

Терешина сказала, что спектакль продолжительностью два часа с антрактом создан при поддержке правительства Тульской области. По ее словам, постановка создана по проекту "Жизнь замечательных туляков". На сцене Тульского академического драматического театра в течение почти двух лет поставили спектакли "Легасов: надо жить" об академике Валерии Легасове, который расследовал причины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, "Мосин: трехлинейный роман" - о жизни оружейника Сергея Мосина, который разработал свою винтовку на Тульском оружейном заводе, "Толстого нет" - о писателе Льве Толстом, имение которого находится в Ясной Поляне. Как добавила Терешина, в театре идет работа над спектаклем о писателе, поэте, переводчике Василии Жуковском, уроженце города Белева, премьера состоится весной 2024 года. Она уточнила, что над проектом об уроженцах Тульской области в театре с ней работает команда с драматургом Рагимом Мусаевым и художником Ириной Блохиной.

Андрей Болотов (1738 - 1833) - русский писатель, ученый, ботаник и лесовод, один из основателей агрономии в России, внес большой вклад в признание в России помидоров и картофеля сельскохозяйственными культурами. Родился селе Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии (ныне Заокский район Тульской области), где открыт музей-усадьба А. Т. Болотова "Дворяниново". В имении графов Бобринских в городе Богородицке Болотов устроил первый в России пейзажный парк, составляющий вместе с дворцом Богородицкий дворцово-парковый ансамбль.