Детский театр в Симферополе достроят к 2026 году за 928 млн рублей

Возведение нового центра детского искусства в центре Симферополя началось в сентябре 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Компания "Теплостройсервис" возьмется за завершение строительства Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе за 928 млн рублей, сдать объект в эксплуатацию предполагается до сентября 2026 года. Соответствующее распоряжение главы Республики Крым опубликовано на сайте регионального правительства.

В июле Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшую главу Минкультуры республики Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии за полученную в 2018 году взятку в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Контракт с подрядчиком был расторгнут.

"Определить общество с ограниченной ответственностью "Теплостройсервис" единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства" с ценой контракта 928 185 088 рублей 13 копеек. Установить предельный срок, на который заключается контракт - 31 августа 2026 года", - говорится в сообщении.

Возведение нового центра детского искусства в центре Симферополя началось в сентябре 2018 года после сноса ветхого здания театра кукол. В здании общей площадью более 8,6 тыс. кв. м должны были обустроить два зрительных зала на 300 и 100 мест, а на его шести этажах разместить помещения для репетиций, гримерные и бытовые комнаты артистов, а также складские, производственные, ремонтные и технические помещения. Планировалось, что центр будет оснащен подземным паркингом, места в котором зрители смогли бы покупать вместе с билетами на спектакли. Первоначальный срок завершения работ - декабрь 2018 года.