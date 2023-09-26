Александринский театр представил "Женитьбу" Гоголя в Национальном театре Сербии

Директор театра Сергей Емельянов отметил, что 10 самолетов из России в Сербию везли декорации и костюмы для этого спектакля

БЕЛГРАД, 26 сентября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Национальный драматический театр России (Александринский театр) представил на сцене Национального театра в Белграде спектакль "Женитьба" художественного руководителя Валерия Фокина по одноименной комедии Николая Гоголя, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня здесь, в Белграде, несмотря ни на что, мы исполнили все планы, которые строили с Национальным театром в Сербии весь последний год. Прилетела большая часть труппы Александринского театра, мы привезли один из крупнейших спектаклей. 10 самолетов из России в Сербию везли декорации и костюмы для этого спектакля", - подчеркнул директор Александринского театра Сергей Емельянов.

"Конечно, международные отношения очень важны, и то, что два национальных театра стали работать сейчас вместе, - это очень важно. Но самое главное заключается в том, что особенно сегодня в нашем мире, в нашем очень особом контексте жизни надо помнить, что театр является одним из немногих мест, где разные люди с разными политическими взглядами и убеждениями встречаются в одном зале и сердцем начинают, если это получается, художественно чувствовать, - отметил Фокин. - Театру 267 лет, но мы должны быть живыми, иначе театр - это музей. Если получится вам это доказать, что мы живые, я буду очень рад, и 10 самолетов будут оправданы".

О спектакле

Премьера спектакля состоялась в январе 2008 года в преддверии 200-летнего юбилея Гоголя. По итогам сезона постановка стала лауреатом премии "Золотая маска" сразу в двух номинациях - "Лучшая работа режиссера" и "Лучшая работа художника".

Для Фокина гоголевское творчество на протяжении уже долгих лет является источником вдохновения. К пьесе "Женитьба" режиссер обратился вслед за постановкой на Александринской сцене "Ревизора" в 2002 году.

Сценическая жизнь классической комедии Гоголя "Женитьба" началась на Александринской сцене в 1842 году. В премьерном спектакле первым исполнителем роли Подколесина стал великий русский актер Александр Мартынов. И с этого времени наряду с "Ревизором" "Женитьба" традиционно украшала афишу Александринского театра.

В этой постановке спектакля заняты Владимир Кошевой (Подколесин), Василиса Алексеева (Агафья Тихоновна, невеста), заслуженная артистка России Мария Кузнецова (Фекла Ивановна, сваха) Иван Ефремов (Кочкарев, друг Подколесина) и другие.

Показы пройдут в Белграде 26 и 27 сентября в Национальном театре в Белграде на Большой сцене.