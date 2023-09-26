В Москве прошла премьера фильма "Повелитель ветра" о кругосветном путешествии Конюхова

В основе картины лежит реальное кругосветное путешествие на воздушном шаре, которое состоялось в 2016 году

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьера приключенческого биографического фильма "Повелитель ветра" о полете российского путешественника-рекордсмена Федора Конюхова вокруг света на воздушном шаре состоялась в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

Картину представила вся съемочная группа и лично Федор Конюхов, который пришел на премьеру вместе с семьей. Путешественник рассказал, что на премьерный показ надел ту же фуражку, которую в фильме носил исполнитель главной роли и генеральный продюсер картины Федор Бондарчук. "Я сам фильм еще не смотрел, сейчас все посмотрим", - сказал Конюхов со сцены.

В основе сюжета "Повелителя ветра" лежит реальное кругосветное путешествие Конюхова на воздушном шаре, которое состоялось в 2016 году. Путешественник установил мировой рекорд, в одиночку обогнув земной шар за 11 дней 4 часа 20 минут и приземлившись в Австралии, откуда изначально он стартовал. Мысли снять кино об этом местами весьма опасном полете появились порядка шести лет назад - столько времени прошло с начала подготовительного этапа до московской премьеры, рассказал журналистам Бондарчук.

"Сыграть роль Федора Конюхова не входило в мои планы как продюсера. Я узнал об этой удивительной истории из документального фильма на экране новостного канала, увидел, как Федор Конюхов приземляется в Австралии после путешествия вокруг Земли, установив новый мировой рекорд, - сказал Бондарчук. - Это был рассказ от первого лица, от австралийского рейнджера, который и намотал на колесо своей машины веревку, брошенную Федором Филипповичем, и посадил этот шар".

По словам Бондарчука, возможность сыграть своего современника здесь и сейчас - первый опыт в его карьере. На премьере актер поблагодарил Конюхова за оказанное доверие и за возможность выпустить эту картину.

О съемках фильма

Режиссером проекта занял Игорь Волошин, для которого "Повелитель ветра" стал выходом в большое зрительское и продюсерское кино. Волошин назвал "Повелителя ветра" личным вызовом. "Как режиссер я получил на этой картине доступ к самым главным инструментам - к современным технологиям, продюсерам, которые умеют давать мне не только мечтать, но и воплощать свои идеи. И, конечно же, я подступил к тому, что очень трудно соединить в одном фильме [всех актеров], это как собрать всех рок-звезд, которые раскиданы по всему миру. Мы сняли картину о человеке, который сегодня с нами, - Федоре Филипповиче Конюхове, ходячем блокбастере. Эта фигура, которая натолкнула нас на создание этого фильма", - сказал Волошин.

Большая часть съемок, в том числе начало полета и заключительные сцены, проходила в Дагестане. Изначально снимать фильм планировали в Австралии, на месте реального старта кругосветного полета Конюхова, но планам помешали пандемия, локдаун и ограничения по въезду в страну. Продюсеры картины отметили, что пейзажно именно Дагестан больше всего похож на Австралию.

Съемки в Дагестане проходили летом, когда температура воздуха достигала +35 градусов по Цельсию. При этом Бондарчук вынужден был носить зимний костюм-комбинезон, в котором его герой поднимался в воздух. "Для меня это также немного актерский вызов. Я же 70% экранного времени нахожусь в маске. Плюс у меня парик, плюс пластический грим, его много. То, что его не замечают, это хорошо, но его много и он сложный", - поделился артист. Каждый день подготовка грима Бондарчука на площадке занимала порядка двух часов.

Картина о семье

Несмотря на то, что центральным событием картины является полет на воздушном шаре, фильм также рассказывает о взаимоотношениях Конюхова с семьей и его командой. Роль жены путешественника Ирины исполнила Анна Михалкова, а Евгений Ткачук воплотил на экране старшего сына Конюхова - Оскара. В фильме также снялись Даниил Воробев, Андрей Бурковский, а также британские и ирландские актеры Бреффни Морган, Алекс Уильямс, Эд Опп, Мартин Кук и Килиан Шуберт.

Музыку к фильму написал народный артист России композитор Алексей Рыбников. По его словам, с уходом голливудских блокбастеров внимание зрителя переключилось на отечественных героев. Конюхов - один из таких примеров.

"Эта картина сделана по любви, про любовь, про человека, который умеет договариваться со стихиями, которые слышат его в ответ. Этот человек жив, этот человек перед нами. Наша мечта сбылась, мы все погрузились в мир большого кино. Эта картина наполнена высочайшим профессионализмом, любовью и невероятными аттракционами, по которым мы так соскучились, нас всех будет вжимать в кресло", - сказал режиссер картины.

В широкий прокат кинокомпания "Централ партнершип" выпустит "Повелителя ветра" 5 октября.