В Петербурге представят спектакль "Данте. Божественная комедия. Вариации на тему"

Этот марафон премьер открылся в Большом театре кукол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Шестидневный спектакль "Данте. Божественная комедия. Вариации на тему" представят молодые кукольники Петербурга на фестивале "Фундамент" Центра развития режиссуры. Этот марафон премьер открылся в Большом театре кукол (БТК), под крышей которого год назад была создана экспериментальная мастерская дебютов.

"С получением диплома режиссерами не становятся, это продолжительный путь со своими переживаниями, страданиями, большими сомнениями. Мы учимся профессии всю жизнь, и чем больше мы открываем, тем больше неизвестного перед нами открывается. То, что мы увидим на фестивале, не всегда готовые работы. Мы пробуем что-то. И сам этот Центр нужен как возможность совершить ошибку и проанализировать ее. Мы готовы ошибаться, задавать вопросы, не опережая эти вопросы ответами", - так определил идею Центра главный режиссер БТК Руслан Кудашов. По его словам, цель, которую преследует фестиваль и Центр, - "создание нового ответственного режиссерского поля". Провести такой важный эксперимент его участникам помогла поддержка Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

К фестивалю 11 режиссеров центра подготовили 18 эскизов, исследующих первую часть "Божественной комедии" Данте Алигьери, все 34 песни "Ада". После показов пройдут обсуждения спектаклей с режиссерами и критиками. Гости фестиваля смогут принять участие в круглых столах и посетить лекцию, посвященную творчеству Данте.

Центр развития режиссуры был создан в БТК в марте 2022 года. Здесь молодые режиссеры проходят полный цикл выпуска спектакля, а каждая образовательная сессия заканчивается отчетным фестивалем. В этом году в нем принимают участие режиссеры Анатолий Гущин, Дарья Левингер, Ксения Павлова, Роман Гараев, Лидия Клирикова, Алексей Егоров, Марина Хомутова, Алена Волкова, Владислав Тутак, Арсений Бехтерев и Олег Пинжов.

По итогам фестиваля будет принято решение о появлении в репертуаре БТК нового спектакля, основанного на эскизах участников эксперимента. В дальнейшем, как полагают кураторы, Центр с его новым пополнением обратится к другим частям "Божественной комедии" с осознанием того, что великая литература помогает им расти профессионально и совершенствоваться духовно.