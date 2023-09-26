Волковский фестиваль завершился показом спектакля "Мастерской Петра Фоменко"

Постановку "Волки и овцы" представили в обновленном актерском составе

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Международный Волковский фестиваль завершился показом комедии "Волки и овцы" - спектакль московского театра "Мастерская Петра Фоменко" в обновленном актерском составе представили на сцене Театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, передает корреспондент ТАСС.

"Кто-то из критиков сказал, что Фоменко удалось вытащить Чехова из Островского, это правда. Этот спектакль такой воздушный, ребята его играют 30 лет, и я просто не представляю, как можно 30 лет сохранять свежесть. Они его держат, перед спектаклем собираемся, Фоменко так нас воспитал, что мы друг другу подсказываем, подходим, советуем, и этого люди хотят. <…> Спектакль держится на любви, это марка нашего театра, лицо нашего театра", - рассказал журналистам актер театра "Мастерская Петра Фоменко" Максим Литовченко.

Премьера спектакля в постановке Фоменко состоялась 22 мая 1992 года. Зрители Волковского фестиваля одними из первых увидели спектакль с новым составом исполнителей. На сцену вышли Илья Любимов, Наталия Курдюбова, Мария Андреева, Екатерина Смирнова, Максим Литовченко и другие артисты.

В этом году Международный Волковский фестиваль был посвящен празднованию 200-летия со дня рождения драматурга Александра Островского и проходит под девизом "Островский: современники и современность". Организаторы объединили постановки пьес знаменитого драматурга, а также спектакли по произведениям современников Островского - русских классиков XIX века. Фестиваль открылся показом возобновленной версии легендарного спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты" от Московского Губернского театра.

В программе фестиваля были спектакли театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Калуги, Саратова, Твери, Ижевска, а также из Армении, Белоруссии и Сербии. Мероприятия охватили три площадки - Театр драмы им. Федора Волкова, КЗЦ "Миллениум", а также в Дом актера им. Сергея Пускепалиса.

Волковский фестиваль с 2000 года проводится в сентябре в Ярославле. На сцене Театра драмы им. Федора Волкова, первого русского профессионального театра, свои спектакли показывают коллективы из разных стран. На фестивале проходит церемония вручения премии им. Федора Волкова.