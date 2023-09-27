Эрмитаж откроет выставку о реконструкции его зданий в 20-50-е годы XX века

В экспозицию вошли уникальные фотографии, документальные свидетельства, чертежи, акварели и рисунки, архитектурные детали и технические предметы, многие из которых ранее не выставлялись для широкой публики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка об истории формирования архитектурно-музейного комплекса Государственного Эрмитажа в 20-50-е годы XX века откроется для публики в среду. Посетители смогут увидеть более 300 экспонатов, большая часть из которых будет показана впервые, сообщила пресс-служба музея.

"Выставка крайне актуальна. Она о том, как музеефицировать дворцы - вопрос далеко не однозначный, вызывающий и по сей день множество споров. И еще она о том, как преданность Эрмитажу может принести не только радости, но и беды", - приводит пресс-служба слова генерального директора музея Михаила Пиотровского. Экспозиция посвящена 100-летию присоединения Зимнего дворца к Эрмитажу.

Экспозиция рассказывает, в частности, о том, как проводилась реставрация зданий бывшей императорской резиденции после Октябрьской революции, как менялись цвета фасадов Зимнего дворца во второй четверти XX века, о восстановлении Эрмитажа после Великой Отечественной войны, а также о дальнейшем становлении и развитии музея.

Зимний дворец был передан Государственному Эрмитажу 17 января 1923 года. В 1925 году главным архитектором Эрмитажа назначили Александра Сивкова. Под его руководством различные по назначению помещения Зимнего дворца и комплекса зданий, прилегающих к нему, стали единым музейным пространством. Удобные маршруты и переходы позволяют посетителям и сегодня знакомиться с обширной коллекцией Эрмитажа. Жизни и творчеству Сивкова посвящены отдельные разделы выставки.

"В результате реконструкции, проведенной Александром Сивковым в 1920-1950-е годы, музей получил 257 новых выставочных залов в Зимнем дворце. Общая площадь помещений, входящих в комплекс Государственного Эрмитажа, с 1917 по 1957 год увеличилась в 4,8 раза. Значительным событием в жизни музея стало строительство гардероба "Метро" в подвале Зимнего дворца, завершившееся в 1958 году", - отметили в музее.

Уникальные экспонаты

В экспозицию вошли уникальные фотографии, документальные свидетельства, чертежи, акварели и рисунки, архитектурные детали и технические предметы, многие из которых ранее не выставлялись для широкой публики. В числе экспонатов можно увидеть чудом сохранившуюся до наших дней дубовую дверь из Дубового кабинета Николая II, оформленного в готическом стиле. Кабинет, ставший последним жилым интерьером в Зимнем дворце, пострадал во время революционных событий 1917 года, впоследствии он подвергся полной реконструкции.

Благодаря деятельности Сивкова в Эрмитаже стало возможным создание единой сети теплоснабжения: до революции в зданиях зимней императорской резиденции функционировали несколько не связанных друг с другом отопительных систем, созданных в разное время. На выставке демонстрируются , в том числе "фотографии и фрагменты инженерно-технических устройств, а также предметы сантехнического оборудования XIX века, использовавшиеся в Зимнем дворце", отметили в музее.

Выставка "Архитектор А. В. Сивков. Реконструкция зданий Эрмитажа. 1920-1950-е годы" будет доступна для посещения в Главном музейном комплексе до 28 января 2024 года.