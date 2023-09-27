В Москве в честь 100-летия поэта Гамзатова состоится гала-концерт

В нем примут участие актеры и музыканты, среди которых Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев, Алексей Кизенков, Анна Бутурлина, Владислав Косарев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Артисты Евгений Князев, Лев Лещенко, Александр Олешко и многие другие примут участие в гала-концерте в честь 100-летия поэта Расула Гамзатова, который состоится в Большом зале Московской консерватории (БЗК) им. П. И. Чайковского при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба организаторов.

"27 сентября в Большом зале Московской консерватории состоится праздничный гала-концерт "Я любовь оставляю в наследство…", - говорится в сообщении. - В нем примут участие известные актеры и музыканты, среди которых Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев, Алексей Кизенков, Анна Бутурлина, Владислав Косарев и другие".

Для публики они исполнят произведения на стихи поэта "Берегите друзей", "Где же ты, счастье", "Есть глаза у цветов", "Желтые листья", "Исчезли солнечные дни" и "Журавли".

Концерт состоится при участии Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом - народный артист России Сергей Скрипка.

О поэте

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта.