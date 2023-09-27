В Сухуме презентовали сборник песен, написанных во время грузино-абхазской войны

Церемония состоялась в Абхазском государственном драмтеатре в преддверии 30-летия победы и независимости республики

СУХУМ, 27 сентября. /ТАСС/. Презентация сборника "Наш главнокомандующий", в который вошли песни, рожденные во время войны в Абхазии 1992-1993 годов, презентовали во вторник вечером в Сухуме. Церемония прошла в Абхазском государственном драмтеатре в преддверии 30-летия победы и независимости Абхазии, который торжественно отметят 30 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Автором и составителем сборника, посвященного первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинбе, является военный корреспондент, заслуженный журналист Абхазии, награжденная медалью "За отвагу", Эмма Ходжаа. Во время войны она снимала на передовой бойцов абхазской армии и добровольцев, пришедших на помощь Абхазии, записывала песни, которые рождались в окопах. Уже после войны со своим супругом оператором Темуром Кучуберией они произвели реконструкцию героического военного песенного фольклора военных времен, сняли несколько музыкальных фильмов с участием ветеранов войны и их детей. Темур ушел из жизни в 2022 году и не дожил до издания сборника, для которого он создавал дизайн и компьютерную графику. Его дело продолжил сын Таир.

"В фотоальбом вошли имена создателей песен, как профессиональных музыкантов, так и бардов, защищавших свое отечество с оружием в руках. В альбоме опубликованы тексты и ноты песен для исполнения на гитаре. В сборник вошли более 400 фотографий Ибрагима Чкадуа, Темура и Таира Кучуберии, Сельчука Сим-Сима, повествующих об истории создания проекта и людях, вдохнувших жизнь в героический песенный эпос народа Абхазии", - рассказала журналистам Ходжаа.

По словам журналиста Ибрагима Чкадуа, консультанта сборника, "песни из этого проекта давно ушли в народ, и не только в Абхазии, их смотрят и поют и на Северном Кавказе, в Турции, и везде, где знают про Абхазию и ее давнюю борьбу за существование". "А еще это потому, что песни звучат не только на абхазском, но и на языках тех народов, кто встал в те далекие годы спина к спине с абхазами - кабардинцев, чеченцев, русских и армян. Они зажигают, они печалят, они вызывают улыбку - все, как на войне, да и в любое время", - сказал он.

"К сожалению, большинство из авторов не дожили до победы, но живы их песни - о мужестве, сострадании, надежде, о том, что понятно и близко человеку на любом континенте во все времена. 30 лет - это срок, за который сменяется поколение. Что мы можем оставить после себя? Завоеванную победу и независимость, историческую память и, наверное, еще эти песни, песни о прошлом и о будущем", - заключил журналист.