Гильдия сценаристов Америки объявила о завершении забастовки

Детали достигнутого соглашения пока не разглашают

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Гильдия сценаристов Америки объявила, что в результате достижения предварительного соглашения с голливудскими студиями завершает с 27 сентября продолжавшуюся почти пять месяцев забастовку. Соответствующее объявление размещено в аккаунте гильдии в соцсети X (ранее Twitter).

"Гильдия достигла предварительного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США. Сегодня наш переговорный комитет, совет управляющих западного отделения и совет восточного отделения проголосовали единогласно в поддержку соглашения. Забастовка заканчивается в полночь", - отмечается в сообщении.

Гильдия сценаристов пока не раскрывает детали достигнутого соглашения, хотя в некоторых американских СМИ ранее появлялись некоторые подробности, например, о регулировании использования искусственного интеллекта.

Сообщество начало забастовку 2 мая. 14 июля к ней присоединилась Американская федерация актеров телевидения и кино, которая пока не достигла соглашения со студиями. Сценаристы требовали повышения оплаты труда, внесения изменений в порядок начисления гонораров, введения ограничений на использование искусственного интеллекта для замены их труда.