Картины из частного собрания Нелли Кобзон впервые представят в музее Тропинина

Экспозицию из 50 картин можно будет посмотреть до 18 января

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка "Учитель и ученик", посвященная отношениям наставников и учеников в среде русских художников, откроется в музее Тропинина в Москве 7 октября, среди экспонатов будут впервые представлены картины из частной коллекции Нелли Кобзон, сообщается на портале мэра Москвы.

Один из основных акцентов выставки сделан на работах Василия Тропинина периода, когда он был учеником Степана Щукина в Императорской Академии художеств и неофициальным преподавателем натурного класса.

"Эта выставка - прекрасная возможность не только изучить развитие традиции и наставничества в русском искусстве, но и познакомиться с великолепными образцами национального искусства кисти известных и неизвестных отечественных художников. Музей обладает одним из самых значительных собраний произведений Василия Тропинина - основоположника "московской школы" живописи. Также зрителям впервые представят картины из частных собраний Нелли Кобзон и Дмитрия Поликарпова", - отмечается на сайте музея.

На сегодняшний день собрание музея насчитывает около 3 тыс. единиц живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Большинство произведений создано в период первой трети XVIII - середины XIX века. Также в коллекции музея работы выдающихся художников прошлого - Вишнякова, Аргунова, Антропова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Посетители смогут получить не только визуальные впечатления, но и найти смысловую наполненность, вдохновение. Экспозицию из 50 картин можно будет посмотреть до 18 января.