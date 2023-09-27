Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта"

Фильм снял режиссер Степан Бурнашев

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева, следует из реестра прокатных удостоверений фильмов.

"Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023", - указано в документе.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ.

Ситуация вокруг фильма "Айта"

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что "Айта" - самый кассовый якутский фильм - пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме Бурнашева "деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России". В Роскомнадзоре пояснили ТАСС, что "в картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности". В ведомстве отметили, что "распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо".

Во вторник глава Якутии Айсен Николаев заявил, что смотрел фильмы "Айта" и "Кандидат" Дмитрия Шадрина, к которым были выдвинуты претензии Роскомнадзора и Минкультуры, и считает, что его авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях. "Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны", - сказал он.

Режиссер Александр Сокуров ранее отметил, что ситуация с претензиями Роскомнадзора к "Айте" ставит под угрозу развитие национального и жанрового кино. По его мнению, это является "тяжелым примером для молодых режиссеров сегодня".

О картине

Детективный триллер Бурнашева "Айта" вышел в российских кинотеатрах 30 марта. Картина стала самым кассовым якутским фильмом, собрав в прокате свыше 25 млн рублей. По сюжету, девочка Айта погибает после вечеринки с одноклассниками, оставив записку с именем человека - Афоня. Слухи быстро распространяются по округе, подозрение падает на сотрудника полиции Афанасия, подвозившего героиню в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен дойти до правды быстрее, чем произойдет самосуд.

Премьера "Айты" состоялась в декабре 2023 года, картина вошла в конкурсную программу кинофестиваля "Зимний". Бурнашев, который также является одним из авторов сценария, получил награду фестиваля за лучшую режиссуру. Исполнителя главной роли Иннокентия Луковцева жюри "Зимнего" признало лучшим актером фестиваля.