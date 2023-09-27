В Югре откроют первую выставку картин юных художников ДНР

Экспозиция будет доступна весной 2024 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 сентября. /ТАСС/. Первая совместная передвижная выставка юных художников Донецкой Народной Республики и Ханты-Мансийского автономного округа откроется весной 2024 года. На ней будут представлены картины детей на тему о любви к Родине, сообщила ТАСС директор детской школы искусств №2 Нижневартовска Югры Наталья Горина.

"Совместная выставка юных художников Макеевки и Югры откроется в конце апреля - мае 2024 года в Нижневартовске в большом зале детской школы искусств №2. На ней будут представлены картины на тему о любви к Родине, родному краю. Это первый подобный культурный проект. Он позволит объединить детей и педагогов двух регионов и совместно создать творческие работы. Картины из Макеевки будут доставлены в Нижневартовск, где мы их уже красиво оформим и разместим", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, выставка будет передвижной. В дальнейшем она побывает в других городах Ханты-Мансийского автономного округа. А после ее окончания, осенью 2024 года, запланирован совместный круглый стол Югры и Макеевки, где обсудят дальнейшее сотрудничество. "К проекту уже подключились педагоги, юные художники региона, их родители и неравнодушные жители. Они решили помочь детям Макеевки: чтобы они смогли написать картины, из Нижневартовска в ближайшее время направят материалы для творчества. Это, в частности, краски различных видов, кисти, специальная бумага, холсты, карандаши", - добавила Горина.

В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве. Ханты-Мансийский автономный округ, в частности, содействует в восстановлении социальных объектов и многоквартирных домов, организует в регионе отдых в лагерях для детей, оказывает иную, в том числе культурную помощь подшефному городу.