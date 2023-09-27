Крымский ТЮЗ привез в Петербург три сказки по программе "Большие гастроли"

Спектакли пройдут с 28 по 30 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Крымский ТЮЗ впервые приехал в Петербург с тремя сказочными представлениями. Сцену предоставил Театр у Нарвских ворот, который выступал в мае в Евпатории на тюзовских подмостках.

Этот обмен организован "Росконцертом" по программе "Большие гастроли". Крымчане покажут юным петербуржцам спектакли "Плуфт, или маленький призрак", "Золотая антилопа" и терапевтическую сказку для самых маленьких "Принцесса, рыцарь и дракон". Все билеты на спектакли, которые пройдут с 28 по 30 сентября, проданы.

"Мы знаем, что многие наши зрители из Петербурга, которые приезжают в Евпаторию и ходят на наши спектакли, уже купили билеты и в эти дни побывают у нас уже у себя дома. И это говорит о том, что театр - это планета без границ. Наши дорогие и любимые друзья из Театра у Нарвских ворот - это поистине родственные души, с которыми мы дружим уже много лет. И мы уверены, что наша дружба продолжится", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургспом пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Андрей Пермяков.

Директор Крымского ТЮЗа Нина Пермякова рассказала, что благодаря программе "Большие гастроли" коллектив совершает уже третью поездку по стране, творчески обогащая артистов, давая возможность обмениваться опытом с коллегами из разных городов.

Крымский ТЮЗ - один из пяти государственных профессиональных театров полуострова, получивший этот статус в 2019 году. Коллектив проводит в Евпатории фестиваль "Земля. Театр. Дети", в котором Театр у Нарвских ворот участвовал со спектаклем "Маленький принц".