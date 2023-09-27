В Гонконге открылась выставка фотографа дикой природы Михаила Коростелева

Экспозиция включает свыше 30 снимков диких животных и природных явлений, снятых как в России, так и в других странах и регионах мира

ГОНКОНГ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Выставка работ российского фотографа дикой природы Михаила Коростелева открылась на территории генерального консульства РФ в Гонконге. Экспозиция включает свыше 30 снимков диких животных и природных явлений, снятых как в России, так и в других странах и регионах мира.

"Это фотовыставка о мировой дикой природе. Фотографии, сделанные в России, являются важной частью выставки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Коростелев. "Я очень люблю снимать в России. Российская дикая природа необъятна, масштабна и, что самое интересное, малоисследованная. Есть очень много белых пятен и точек, куда практически не добиралась нога человека и уж точно нога подводного фотографа", - добавил он.

По словам Коростелева, его увлечение началось с путешествий. Раньше он работал в IT-сфере, при этом все заработанные деньги уходили на поездки. "Во время путешествий меня начали привлекать природные объекты и, прежде всего, наблюдение за животными", - поделился он. "В путешествии я понимал, что природа создает такие вещи, подобные которым не создаст даже очень талантливый художник, скульптор или архитектор. Поэтому мое творчество связано с природой", - добавил фотограф.

Он рассказал, что его творчество началось с желания сделать подводную фотографию слона. В 2013 году Коростелев купил подводную камеру, отправился в Индию на Андаманские острова и нашел слона, который любит плавать в море. По его словам, это был слон Раджан - последний из поколения слонов, которых раньше использовали для переправки бревен с острова на остров и с детства приучали плавать в море. На тот момент его хозяин раз в неделю приводил его на пляж, и "слон радостно бежал купаться - это было его любимое развлечение".

"Тогда мне казалось это невозможным, но очень хотелось сфотографировать слона под водой. На тот момент я не был фотографом и даже не увлекался этим. Однако у меня это получилось", - рассказал собеседник, признавшись, что "слон задал планку всему его творчеству". "Мне хотелось не просто снимать какие-то красивые картинки или какие-то сюжеты, которые снимают десятки, сотни других фотографов, мне хотелось находить что-то уникальное, что сделать сложно и даже невозможно, что никто до меня не делал", - добавил он.

О фотографе

Михаил Коростелев в своем творчестве использует беспилотные летательные аппараты, подводные дроны, фотоловушки, а также сам приближается к опасным морским и наземным хищникам для получения удачного кадра.

В 2022 году он стал победителем ежегодного конкурса European Wildlife Photographer of the Year, проводимого в Германии. Награды удостоился его снимок "Мир бегемотов" - фото было сделано в соленом озере в ЮАР, где Коростелев под водой запечатлел самку бегемота с двумя детенышами с расстояния около 3 м.