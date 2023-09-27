В Тверской области представят около 20 картин Рериха

Экспозицию приурочили к 150-летию художника

ТВЕРЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Выставка, посвященная 150-летию со дня рождения художника Николая Рериха, 18 октября откроется во Всероссийском историко-этнографическом музее в Торжке. Впервые в Тверской области представят 20 картин живописца из фондов Государственного музея искусства народов Востока, сообщила ТАСС директор музея Ирина Жукова.

"В следующем году в России будет широко праздноваться 150-летие со дня рождения Николая Константиновича Рериха. В преддверии этого события впервые в Торжке откроется выставка работ художника. Всего будет представлено порядка 20 картин", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в экспозицию войдут такие известные работы художника, как "Остров отдохновения", "Ладак", "Шеренга гор" и другие. Кроме этого, будет представлен портрет живописца, написанный его сыном - Святославом Рерихом.

Центральным мотивом выставки станет былина "О Косте Новоторжанине и о трехстах золотых поясах", которая была записана в нескольких редакциях, в том числе Рерихом в 1903 году во время этнографической экспедиции к озеру Пирос на границе Тверской и Новгородской областей. В былине рассказывается о том, как после службы в дружине герой возвращается в Торжок и основывает гильдию 300 золотых поясов. "Не каждый город может похвастаться своим былинным героем. У нас, в Торжке, такой есть. Поэтому программа выставки будет основана, в том числе, и на этой былине. То есть это не просто открытие экспозиции работ художника, но и сочетание с новоторжским локальным контекстом", - добавила директор ВИЭМ.

Николай Рерих (1874-1947), основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тыс. картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Также стал автором около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии".