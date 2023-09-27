Музей-заповедник "Царское Село" начал цветочный марафон в Александровском дворце

Проект предполагает создание 12 композиций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Государственный музей-заповедник "Царское Село" начал масштабный проект "Цветущий дворец", для которого флористы и дизайнеры создадут в течение года 12 цветочных композиций. Раз в месяц они будут выставляться в разных интерьерах Александровского дворца, являвшегося любимым домом семьи императора Николая II, сообщил отдел по связям с общественностью музея-заповедника.

"Мы поставили перед собой сверхзадачу - создать в личных комнатах Николая II и императрицы Александры Федоровны атмосферу любимого дома и семейного тепла. В начале прошлого века здесь круглый год находились живые цветы, цветочная тематика присутствовала и в обивке стен, мебели, лепных рельефах на стенах и потолках. Мы дополнили музейную экспозицию декоративными комнатными и срезанными цветами. И даже спустя 100 с лишним лет возродили традицию искусственной выгонки сирени - ее аромат наполняет интерьеры с конца января по март. Посетители едут в Александровский дворец, в том числе, и ради знакомства с его цветочной экспозицией", - приводятся в сообщении слова директора ГМЗ "Царское Село" Ольги Таратыновой.

Первые композиции украсили Кленовую и Палисандровую гостиные на половине Александры Федоровны, а также Парадный кабинет и Приемную на половине Николая II. Основным цветком стала гортензия - флористы использовали более 80 цветков белого, розового, голубого и зеленого цветов. "Тематически это связано с автохромом 1917 года - фотограф Андрей Зеест сделал этот снимок с гортензией в вазе в Палисандровой гостиной буквально через несколько часов после отъезда царской семьи в ссылку в Тобольск", - пояснили в музее-заповеднике. Дизайнеры также использовали осенние цветы и растения, в том числе живые ветки с райскими яблоками, шиповник и злаковые.

В общей сложности проект предполагает создание 12 композиций под руководством дизайнера и флориста Максима Лангуева. Каждая из них будет связана с историей Александровского дворца и жизнью семьи последнего российского императора в царскосельской резиденции. Источниками вдохновения станут исторические факты, растительные мотивы в декоративной отделке интерьеров, документальные свидетельства - фотографии, автохромы, живописные работы. Цветочный марафон завершится в августе 2024 года.

Кроме того, музей в партнерстве с Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики" проведет творческий конкурс среди студентов на создание сувенирной продукции по мотивам проекта "Цветущий дворец". "Готовность его поддержать выразили организаторы федерального конкурса "Дизайн молодых/Young Design". По его результатам изготовят пробный тираж сувенирной продукции", - добавили в музее.

Об Александровском дворце

Александровский дворец в Царском Селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра, будущего императора Александра I. С 1905 года дворец стал постоянной резиденцией Николая II, который родился здесь в 1868 году. В Александровском дворце прошли последние 12 лет его царствования, с 1905 года император жил здесь с семьей постоянно. Отсюда они отправились в ссылку в Тобольск.

В 2021 году после многолетней реставрации торжественно открылись первые 13 интерьеров Александровского дворца - личные апартаменты императора Николая II и его супруги Александры Федоровны, в 2023 году - Зал с горкой.