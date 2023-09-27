Во Владикавказе семьи участников спецоперации смогут посещать театр бесплатно

Спектакли можно будет посещать с 1 октября, забронировав заранее билеты

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сентября. /ТАСС/. Семьи участников специальной военной операции с октября смогут бесплатно посещать Северо-Осетинский государственный академический театр имени В. В. Тхапсаева во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщил худрук театра Гиви Валиев.

"Мы хотим внести свой вклад, быть полезными. Очень много жителей республики участвует в настоящее время в спецоперации, и [мы] таким образом хотим поддержать их семьи", - сказал Валиев.

Спектакли в театре можно будет посещать с 1 октября, забронировав заранее билеты.

В спецоперации участвуют два добровольческих осетинских батальона - "Алания" и "Шторм. Осетия", до 70% состава которых - уроженцы Осетии. Также создан батальон, который полностью сформирован из мобилизованных из республики. Кроме того, уроженцы республики выполняют боевые задачи в составе других отрядов на территории проведения спецоперации.