Курский драматический театр представит четыре премьерных спектакля в Туле

Гастроли пройдут с 27 сентября по 1 октября

КУРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Курский государственный драматический театр представит четыре премьерные постановки в ходе обменных гастролей в Туле, сообщила ТАСС помощник художественного руководителя театра Ольга Люстик.

"Спектакли выбираем новые, чтобы поразить тульскую публику, это долгий процесс. Мы везем спектакли, премьеры которых у нас [в Курской области] недавно состоялись. Это "Старший сын", "Моя жена - лгунья", "Похищение Джонни", "Восемь любящих женщин" - это все новые спектакли, которые представят тульскому зрителю", - сказала собеседница агентства.

27 сентября на сцене Тульского академического театра драмы состоялась первая премьера - артисты из Курской области представили постановку "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Тульские артисты в свою очередь презентовали в Курске "Дядюшкин сон" по одноименной повести Федора Достоевского. Обменные гастроли театров пройдут с 27 сентября по 1 октября.

Курский государственный драматический театр основан в 1792 году - распоряжением генерал-губернатора Александра Беклешева театр открыли в здании Благородного собрания. В 1911 году Курскому театру присвоили имя М.С. Щепкина, в 1937 году - А.С. Пушкина. В Курском театре в разные годы состоялся дебют таких актеров, как Михаил Щепкин, Николай Рыбаков, Любовь Млотковская, получивших в дальнейшем известность, на подмостках театра также выступали корифеи русского театра Павел Орленев, Вера Комиссаржевская, Константин Варламов, Василий Качалов, Александра Яблочкина. В репертуаре театра более 45 спектаклей русских и зарубежных авторов.