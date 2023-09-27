Умер профессор ГИТИСа Юрий Орлов

Ему было 82 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доктор искусствоведения, научный руководитель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств продюсерского факультета ГИТИСа Юрий Орлов умер в возрасте 82 лет.

"На 83-м году ушел из жизни доктор искусствоведения, научный руководитель кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств продюсерского факультета Юрий Матвеевич Орлов. Для нескольких поколений театральных менеджеров нашей страны это не только легендарное имя, но, прежде всего, Учитель с большой буквы, высокий пример любви к театру и высочайшего профессионализма", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театрального вуза.

В ГИТИСе отметили, что именно благодаря инициативе Ю.М. Орлова, Г.Г. Дадамяна, А.Я. Рубинштейна и Б.Б. Сорочкина в 1976 году в ГИТИСе было создано отделение экономики и организации театрального дела в составе театроведческого (ныне - продюсерского) факультета. В 1978 году Орлов возглавил созданную им кафедру экономики и организации театрального дела.