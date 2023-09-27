Джанго представил в Светлогорске новую песню о фронтовой дружбе

В концерте также приняли участие оркестровые академические музыканты, актеры, поэты и балерина

ТАСС, 27 сентября. Музыкально-просветительский проект музыканта Алексея Поддубного (Джанго) и его команды "Чтобы победить" состоялся в "Янтарь-холле" в Светлогорске. Группа представила новую песню "Друг мой фронтовой", об этом ТАСС сообщили в пресс-службе культурного центра.

"Прозвучали лучшие песни Джанго, такие как "Холодная весна", "До тебя", "Возвращайся", "Снег" и многие другие, песня Владимира Высоцкого "Баллада о борьбе", а также в Светлогорске группа представила новую песню "Друг мой фронтовой" - лирическое послание о фронтовой дружбе, с поддержкой для ребят на передовой", - сообщили в культурном центре.

В концерте принимал участие полный состав группы "Джанго", оркестровые академические музыканты, актеры, поэты и балерина.

"Чтобы победить" будет работать в тесной творческой связке с поддержанным президентом России и уже эффективно работающим кинофестивалем "Кино на службе Отечеству". В каждый город команда фестиваля привезет честное документальное кино о специальной военной операции.

Важная часть каждого концерта - трансляция на экранах видеокомпозиций с кинематографическими сюжетами и художественными символами, в основу которых лягут также кадры из документального фильма "Отважные" режиссера и поэта Олеси Шигиной.

В каждом городе автор проекта Алексей Поддубный встречается с ранеными солдатами в госпиталях, где исполняет свои хиты. Важный вектор деятельности проекта "Чтобы Победить" - сотрудничество с фондом "Все для Победы": все средства, собранные на платформах в рамках продвижения концертов, направят на нужды фронта.