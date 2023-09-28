На фестивале "Александринский" выступит Национальный театр из Армении

В первый вечер труппа из Еревана покажет спектакль "Пролетая над гнездом кукушки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Один из ведущих художественных коллективов Армении - Национальный академический театр имени Габриэла Сундукяна впервые примет участие в Международном театральном фестивале "Александринский". На Основной сцене Александринки труппа из Еревана покажет в первый вечер спектакль Армена Элбакяна "Пролетая над гнездом кукушки" по роману Кена Кизи.

"Для нас большая честь быть частью вашего фестиваля, играть на сцене Александринского театра. По-моему, то, что происходит сейчас, - это историческое событие для нас. Мы с нетерпением ждем вас в ноябре с ответным визитом. Не сомневаюсь, что все будет очень хорошо", - сказал на пресс-конференции директор Театра имени Сундукяна Вардан Мкртчян.

В программе гастролей - мастер-класс художественного руководителя труппы Армена Элбакяна. Встреча пройдет 29 сентября в Медиацентре Новой сцены имени Всеволода Мейерхольда. На следующий день на Новой сцене гости сыграют спектакль Лили Элбакян "Декамерон" по новеллам Джованни Боккаччо.

Первый государственный театр Армении, основанный в 1922 году, собрал многих знаменитых армянских актеров, режиссеров, писателей, композиторов и художников из разных уголков мира, став центром театральной жизни республики. В 1937 году театру присвоено имя писателя и драматурга Габриэла Сундукяна, в 1960 году коллектив получил статус Академического. Театр ведет большую работу по линии международных проектов и сотрудничества, активно гастролирует и участвует в фестивалях.

Свой ответный гастрольный визит в Ереван александринцы совершат 9-12 ноября со спектаклями "Женитьба" Валерия Фокина и "Тварь" главного режиссера труппы Никиты Кобелева. Как сказал на пресс-конференции художественный руководитель труппы Валерий Фокин, гастроли не ограничатся показом спектаклей, но и предполагают творческое общение мастеров двух коллективов.